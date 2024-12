Scontro sulla Virgiliana. Tre auto, un ferito lieve

Tre auto coinvolte e un ferito ricoverato non in gravi condizioni all’ospedale di Cona. E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto ieri, poco dopo le 15, sulla strada provinciale Virgiliana, in prossimità dell’incrocio con via Gorizia a Ponte Rodoni. Le cause sono ancora in corso di accertamento e la meccanica non è chiara. Tutte e tre le auto, una Hyundai, una Fiesta e una Multipla, stavano procedendo nella stessa direzione verso Bondeno. Poi l’impatto. Ad avere la peggio è stata la Hyundai. L’uomo alla guida infatti, ha perso il controllo dell’auto che è uscita fuori strada finendo nella scarpata. Immediata la chiamata e l’arrivo dei soccorsi. Tutti e tre sono di Bondeno.

cl.f.