Scontro tra camion, due feriti. Traffico in tilt sulla Statale 16

Paurosa collisione tra due bisonti della strada ieri, a mezzogiorno, sulla SS16, in centro, a San Biagio. Nel frontale sono rimasti feriti, non in modo grave, i due conducenti, Ma uno è stato condotto in ambulanza all’ospedale M.Vandini. Nessun’altra persona o veicolo risultano coinvolti. Sul posto, per i rilievi del caso, della sua dinamica, ed il servizio viabilità, la polizia locale. Che ha, col 118, raccolto l’sos lanciato dal vicinato. Una squadra dei Vigili del Fuoco ha invece bonificato l’asfalto da una perdita di carburante fuoriuscito dai serbatoi. Pare che uno dei due camionisti abbia perso il controllo del suo mezzo, finendo con una ruota anteriore nella pericolosa scolina.

n.m.