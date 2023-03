Scope e palette, i volontari puliscono la città

Con l’entusiasmo di chi è animato dal senso civico e dal bene comune, una cinquantina di donne e uomini, di Comacchio e frazioni, di Lagosanto e Codigoro si sono ritrovate ieri pomeriggio nella cittadina lagunare per la pulizia delle strade e dei ponti. Si tratta di volontari appartenenti a Fondo Ambiente Italiano, Protezione Civile Trepponti, Circolo Delta del Po di Legambiente Plastic free, compagnia dialettale Al Batàl, Anmi e Anc Lagosanto, coagulate da Roberto Bellotti. Prima della partenza, presso la centralissima torre dell’Orologio, suddividendo i gruppi per aree dove pulire, Bellotti ha voluto declinare il senso della iniziativa, ringraziando tutti i presenti. "Non è finalizzata alla sola pulizia - ha sottolineato - ma ha un valore simbolico, siamo portatori di un messaggio col quale intendiamo ridare nuova luce alla bellezza del centro storico. Noi crediamo che una città più bella e decorosa, migliori la qualità della vita ai suoi abitanti". Aggiungendo "siamo a Comacchio ma idealmente vogliamo inviare il messaggio ad ogni città, perché siamo certi che questa iniziative possano cambiare in meglio i nostri comportamenti individuali. I centri storici sono la storia dei luoghi e della vita delle comunità che in essi vivono o vi hanno vissuto, spetta a noi tutelarli e riconsegnarli in condizioni se possibile migliori di come li abbiamo ricevuti". Tanti cittadini e molti turisti che si sono complimentati con coloro che erano impegnati lungo i ponti e le strade a raccogliere moltissimi mozziconi, coriandoli dell’ultima manifestazione carnevalesca sull’acqua e anche ciuffi di erba. I volontari "armati" di scope, raschietti e palette, per raccogliere i rifiuti, si sono inoltrati fra stradine e canali, con alcuni turisti che hanno affermato aver svolto simili iniziative anche nelle loro città. Il risultato delle oltre due ore di attività, è stato di un quarantina di sacchi raccolti. La giornata è stata idealmente conclusa con stata la pulizia, condivisa da tutti, delle diverse scalinate dello storico Trepponti, oggetto tempo fa di graffiti incisi da vandali che mal si conciliano col senso di civiltà e rispetto della propria bellissima storia.

cla.casta.