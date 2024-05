Scroccarello ’chiude’ con una cena

Volge al termine la campagna elettorale del candidato a consigliere comunale in quota Lega, Pietro Scroccarello, che ha deciso di concluderla con una cena, dalle 20 al ristorante “Al Giardino da Mattia” di via Amilcare Ponchielli, il 28 maggio. "Invito tutti – così Scroccarello – per festeggiare la chiusura di un bellissimo percorso. In questi mesi mi sono messo in gioco, accettando la sfida di scendere in politica. Sarà un momento di festa ma anche di dialogo con la cittadinanza". All’evento parteciperanno il candidato sindaco Alan Fabbri, il candidato capolista Lega Nicola Lodi e l’onorevole Davide Bergamini. Per partecipare è necessario prenotare allo 0532-902595 entro il 26. Costo della cena è di 15 euro.