"Serve un luogo di aggregazione"

Andrea Bianchi è nato nel territorio di Francolino.

Ha le idee chiare su quello che deve essere fatto. "Occorrono spazi di ritrovo per la popolazione – sottolinea con decisione –. Al momento il paese è privo di queste realtà, anche per fare una riunione si deve chiedere uno spazio al parroco. I giovani non sanno dove trovarsi. Tante poi sono le attività hanno chiuso. Tempo fa avevamo anche promosso una petizione, avevamo raccolto le firme per chiedere la realizzazione di una piastra sportiva polivalente. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di dare al nostro territorio un luogo di ritrovo, uno spazio dove praticare l’attività fisica. Aperto ai giovani e non solo. Altro tema che emerge è quello della sicurezza. Numerosi i furti".