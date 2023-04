Servono alcuni barellieri Un’occasione con Cidas

Cidas, Cooperativa Sociale con sede a Ferrara, operante nell’ambito dei servizi alla persona, ricerca barellieri, addetti al trasporto pedonale nel presidio ospedaliero ‘Arcispedale Sant’Anna’ di Ferrara, località Cona e ospedale ‘Mazzolani Vandini’ di Argenta. Tra i requisiti indispensabili che vengono richiesti figura il possesso dell’attestato Blsd in corso di validità per la rianimazione di base e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. La mansione da svolgere sarà quella di trasferire i pazienti da un reparto di cura ad un altro, accompagnandoli a piedi o con ausili (carrozzina, barella, letti tecnici). Il contratto di lavoro sarà riferito a quello collettivo nazionale specifico delle Cooperative sociali livello B1, contratto part-time per un tempo determinato, la durata sarà di sei mesi eventualmente prorogabili. Nel dettaglio degli orari part-time, sono previste 25 ore a settimana mediante turnazione prestabilita, con la possibilità di un aumento delle ore lavorative.