Sessant’anni di Premio Estense. L’Aquila d’oro ritorna a volare. Oggi la premiazione del vincitore

L’Aquila d’Oro torna a spiccare il volo. Oggi alle 18, al teatro Comunale si svolgerà la cerimonia di premiazione della sessantesima edizione del Premio Estense con la proclamazione del vincitore. L’evento sarà condotto, come da tradizione, da Cesara Buonamici e, anche quest’anno, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Premio Estense. La giuria tecnica, presieduta da Alberto Faustini, e composta da Giorgia Cardinaletti, Luigi Contu, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Cristiano Meoni, Agnese Pini, Venanzio Postiglione, Alessandra Sardoni, Fabio Tamburini e Luciano Tancredi, durante la riunione che si è svolta lo scorso 29 maggio nel salone d’onore del museo di Casa Romei, ha selezionato i quattro libri finalisti tra i 72 candidati, numero record nella storia della manifestazione promossa da Confindustria Emilia che dal 1965 premia l’eccellenza del giornalismo italiano.

A contendersi l’Aquila d’Oro 2024 saranno Francesco Costa con ‘Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano’ (Mondadori), Luca Fregona con ‘Laggiù dove si muore. Il Vietnam dei giovani italiani con la Legione straniera’ (Athesia-Tappeiner), Nello Scavo con ‘Le mani sulla guardia costiera’ (Chiarelettere) e Barbara Stefanelli con ‘Love harder’ (Solferino). La giuria tecnica e quella popolare, da quest’anno composta da 50 membri non più unicamente cittadini ferraresi, ma con la possibilità di adesione aperta su scala nazionale e base volontaria, si riuniranno oggi alle 14 al Circolo dei Negozianti a palazzo Roverella per confrontarsi sui titoli in concorso ed esprimere la preferenza di voto, decretando il vincitore che sarà premiato nel corso della cerimonia di sabato pomeriggio. Durante la premiazione sarà inoltre conferita la Colubrina d’Argento ad Antonio Caprarica, proclamato vincitore del 40esimo ‘Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione’ (vedi box). In occasione del 60esimo anniversario del Premio, Confindustria Emilia, in collaborazione con la Fondazione Premio Estense presieduta per il quinto anno da Gian Luigi Zaina, ha realizzato diverse iniziative collaterali sul territorio nazionale. Per promuovere la capillarità territoriale del riconoscimento anche in ambiti dove il Premio non è tradizionalmente ‘di casa’, nei mesi scorsi si sono svolti quattro incontri letterari con i finalisti dell’edizione 2024 a Milano, Verona, Torino e Firenze organizzati da Azimut Capital Management, per il secondo anno consecutivo main partner del Premio Estense.

Nel corso degli appuntamenti i finalisti hanno dialogato con il presidente della giuria tecnica Faustini. Inoltre, dal 16 settembre fino al mese di novembre, alla Rotonda Foschini e sotto il portico del Comunale, sarà possibile ammirare la mostra di foto storiche che ripercorrono i momenti più significativi dei 60 anni del Premio. "Il Premio Estense compie 60 anni, un traguardo e anche il segnale evidente del progressivo consolidamento della manifestazione. Abbiamo scelto di celebrare questo anniversario con una mostra fotografica che testimonia il percorso realizzato e l’importante lavoro di promozione culturale nel territorio" afferma Zaina.