Settanta musicisti a tutto rock. Una ‘maxi band’ al centro Slavich

Oggi alle 19, nel piazzale del centro culturale Antonio Slavich in viale Alfonso d’Este 13, si potrà assistere al Rockin’ jam, evento straordinariamente ‘rullante’ ispirato a Rockin’ 1000, una sorta di ‘miraggio’ che nell’estate 2014 ha colpito a Cesena , il geologo Fabio Zaffagnini. Il suo sogno era di portare nella sua città il più grande concerto mai realizzato: mille musicisti, tutti insieme a suonare una canzone dei Pop Fighters. Il sogno si realizza e negli anni successivi, a catena, si susseguono uno dopo l’altro tanti eventi, in Italia e all’estero, a cura di quella che si autoproclama la più grande rock band del mondo. Oggi, si legge nel sito web, Rockin’ 1000 è più che una band; è una famiglia, una community. E l’associazione Musijam, che condivide gli obiettivi di Rockin’ 1000, di questa community intende entrare a far parte, dopo i primi contatti, con l’auspicio e l’impegno di una collaborazione più diretta. Un punto di partenza, un primo passo per continuare a crescere e coinvolgere un sempre maggior numero di musicisti in questa esperienza è la creazione di Rockin’ jam, progetto capace di sprigionare energia positiva. Da qui l’evento che vedrà circa 70 musicisti, in prevalenza batteristi e chitarristi, rockers di tutte le età, dal bimbo di 6 anni al ‘nonno’ over 70, invadere il piazzale ed esibirsi in I love Rock and Roll. I brani di apertura verranno eseguiti da una delle band – ben 10 adolescenti – coinvolte nel progetto di protagonismo giovanile che Musijam porta avanti.