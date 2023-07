Sicurezza informatica Brilla la squadra di Unife

Si è conclusa con un prestigioso posizionamento per la squadra Unife di Cyber defender, la gara nazionale dell’edizione 2023 della Cyber Challenge, il progetto del Cybersecurity national lab del Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica) per avvicinare ragazze e ragazzi fra i 16 e i 24 anni ai temi della sicurezza informatica. Nella splendida cornice dell’International labour organization (Ilo) di Torino, il team Unife 2023 si è aggiudicato, con oltre 26.500 punti, un posto a metà della classifica delle 42 squadre in gara provenienti da tutta Italia, un’ottima posizione anche in considerazione dei prestigiosi atenei partecipanti. A difendere i colori di Ferrara nell’aula magna del padiglione ’Piemonte’, le sei atlete e atleti qualificatisi dopo la gara locale del 31 maggio: Alex Bellan (oro), Alessio Passerini (argento), Lucia Ferrari (bronzo), Andrea Faveri, Nicola Tieghi e Giacomo Zampini. Ben quattro membri su sei della squadra Unife sono provenienti dalle scuole superiori: fra le formazioni migliori in fatto di gioventù.

L’agguerritissima competizione di Ctf (catch-the-flag), che si è svolta in modalità attaccodifesa, ha visto tutte le squadre darsi battaglia per 8 ore: ognuna impegnata a proteggere il proprio server dagli attacchi informatici delle altre e, allo stesso tempo, pronta a sfruttare le vulnerabilità informatiche degli altri partecipanti. Numeri da record in questa settima edizione: circa 234 atlete e atleti (e computer), 59mila flag generate dal sistema, oltre 410mila flag rubate dalle squadre, 800 gigabyte di traffico di rete generato. L’università ’La Sapienza’ di Roma ha vinto superano l’Università di Trento e l’Università di Pisa. "Abbiamo lavorato molto per preparaci a questa fantastica competizione nazionale – ha spiegato Lucia Ferrari, studentessa magistrale Unife - sia durante i tre mesi di addestramento che nelle successive settimane di giugno".