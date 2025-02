"Sinner squalificato, ma tornerà più forte di prima"

Caro Carlino, tanto tuonò che piovve, si potrebbe obiettare di fronte alla squalifica di “soli”, si fa per dire, tre mesi per il nostro incontrastato numero uno del tennis, Jannik Sinner. Ragazzo e campione esemplare, corretto, leale, e indiscutibilmente il più forte di tutti. E questo a scanso di mesi di tensione, apprensione, anche timore per quelle che, prima o poi, sarebbero state le decisioni delle alte sfere del tennis mondiale che prima lo hanno assolto e poi di nuovo messo sulla graticola per certi ricorsi maligni, opera, o perlomeno istigati o influenzati, di qualche autore o, peggio, collega rivale deluso del nostro Jannik. Per fortuna, tutto si è risolto con un male minore, qualcuno, presunto amico, se ne dovrà fare una ragione, e Sinner, fra poche settimane potrà rientrare nei tornei importanti e continuare la sua già importante collezione di slam. Più forte e pure più spavaldo di prima. Saverio Mosca

RIFIUTI, BENE I CASSONETTI A PEDALE Per me il nuovo servizio Hera della raccolta rifiuti senza manovella è molto buono. Peccato per certi maleducati che non hanno ancora capito come si usa la scheda nuova e continuano a gettare i rifiuti a terra. L’unico appunto che vorrei fare all’azienda è che i cassonetti dell’umido hanno spesso il coperchio duro e quando si apre si rompe. M. Fantini