’Sintonie’, due percorsi espositivi. Dal programma di Internazionale

Al via il progetto ’Sintonie’, che da sabato darà la possibilità di partecipare a quattro visite guidate gratuite al museo di Casa Romei e al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Il progetto porta la firma di Assicoop Modena&Ferrara e di Legacoop Estense, con la collaborazione della Direzione Regionale Musei. La rassegna proposta comprende opere di artisti ferraresi e modenesi, tra Ottocento e Novecento, e si connette alle testimonianze e agli ambienti dei due musei in un percorso di allestimento integrato al normale iter di visita. L’iniziativa prende vita nell’ambito del Festival Internazionale, che offre l’occasione di scoprire la raccolta museale grazie alle visite condotte dai direttori dei musei, Marcello Toffanello e Tiziano Trocchi. "Come Legacoop Estense – interviene il presidente Paolo Barbieri – sosteniamo il festival perché consideriamo la rivista Internazionale un presidio fondamentale di informazione di qualità, capace di stimolare dialogo e approfondimento. Collaboriamo per il terzo anno consecutivo". Si inizia sabato al museo di Casa Romei con due visite al percorso espositivo, la prima alle 15 e la seconda alle 18. Si prosegue poi domenica al Museo Archeologico Nazionale con le visite delle 11 e delle 15. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti e previa prenotazione obbligatoria all’infopoint del festival. Venerdì alle 18.15, infine, si terrà il podcast I Fantasmi della Bassa, prodotto da Legacoop Estense nell’ambito del progetto Memorie dal Popolo, inserito all’interno della rassegna Mondoascolti di Internazionale.