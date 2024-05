"Sisma, i mobili sotto le macerie?. Dalla Regione nessun risarcimento"

"Sono passati dodici anni dal terremoto, e Stefano Bonaccini non ha fatto nulla per chi ha perso beni mobili schiacciati sotto le macerie. Il Governo invece in pochissimo tempo ha risarcito i beni mobili a chi è stato colpito dall’alluvione. Pensi pure alla sua campagna elettorale che agli alluvionati e a risarcirli, per fortuna ci pensa il Governo". Tuona il senatore Marco Lisei di Fratelli d’Italia a due giorni dalla ricorrenza del terremoto del 20 maggio, facendo un riferimento puntuale a chi sotto le macerie ha perso mobili, elettrodomestici, opere d’arte, attrezzature, libri e quanto di importante sta dentro ad un edificio crollato dovendosi ricomprare tutto per ricominciare senza che nessuno gli ripagasse niente. L’attacco è politico: "Mentre Bonaccini scappa a gambe levate dalla Regione, abdicando al suo ruolo di presidente – incalza il senatore di Fratelli d’Italia – , il Governo ancora una volta smentisce tutte le polemiche e produce fatti e rimborsi". Il terremoto non è solo un ricordo e i beni mobili non sono mai stati risarciti. Il Governo invece ha risolto per l’alluvione: "Rimborsi veri, rimborsi veloci a distanza appena di un anno a differenza di quel fanfarone di Stefano Bonaccini che i beni mobili per il sisma non li ha mai risarciti. Cosa dice alle centinaia di famiglie che hanno avuto i beni mobili distrutti, perché lui quei soldi non li ha mai dati?". Dall’Alto ferrarese Alessandro Guaraldi, vice coordinatore del circolo provinciale di Fratelli d’Italia con delega per l’Alto ferrarese, sostiene le parole del senatore e l’attacco politico: "E’ particolare leggere che il presidente attacchi i rimborsi dell’alluvione arrivati in meno di un anno grazie al Governo – dice Guaraldi -. Bonaccini farebbe bene a guardarsi in casa mentre sta scappando dalla Regione, perchè dopo aver perso le primarie in casa Pd l’unico sbocco che gli è rimasto sono le europee". Poi l’affondo: "Se loro parlano noi facciamo i fatti – conclude Guaraldi -. Il fulcro è che Bonaccini aveva sempre proferito che la ricostruzione era finita per poi ricredersi quando si è parlato di super bonus. Ricordo invece che il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni – sottolinea - ha presentato in Commissione, un emendamento al Super Bonus a sua firma, che è stato accolto, per estendere la deroga riguardante i benefici previsti dalla normativa del 110% anche ai comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 2012, tra cui Ferrara e numerosi comuni della nostra provincia".

Claudia Fortini