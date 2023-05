Solidarietà è una Cena con eclissi È protagonista ‘Teatro Studio’

‘Cena con eclissi’ lo spettacolo teatrale benefico, in programma nella serata di domani, alle 21, sul palco del teatro Rivana Garden con il patrocinio del Comune di Ferrara dedicato all’associazione ‘Nati Prima’, che si occupa di supporto psicologico alle famiglie con bambini in terapia intensiva neonatale all’ospedale di Cona.

Protagonista la compagnia ‘Teatro Studio’, partecipazione di don Stefano Zanella. L’incasso all’associazione di volontariato allo scopo di finanziare il supporto psicologico concordato con l’azienda ospedaliera di Cona alle mamme con bimbi nati prematuri e sarà dedicata in memoria degli amici della compagnia Adele, Luca ‘Ciccio’ e Rita. All’incontro l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti insieme al presidente e al segretario dell’associazione Nati Prima, Marika Massarenti e Sonia Mangolini. "Come amministrazione - sottolinea Coletti – sosteniamo l’iniziativa messa in campo da Nati Prima e che coinvolge la compagnia teatrale Teatro Studio, originaria del nostro territorio, per la rappresentazione di una commedia divertente il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all’associazione. ‘Nati Prima’ è l’unica associazione sul territorio che agisce attivamente nell’ambito della neonatologia e nel sostegno alle mamme che partoriscono prematuramente. Rappresenta un bell’esempio di collaborazione tra territorio e azienda sanitaria". Le rappresentanti dell’associazione nel loro intervento hanno voluto ringraziare chi si è messo a disposizione gratuitamente dell’iniziativa perché tutti i fondi possano servire a raccogliere il contributo per finanziare la presenza di una psicologa all’interno del reparto di Neonatologia di Cona. Teatro Studio è una compagnia di amici nata più di vent’anni fa nella parrocchia dell’Immacolata di Ferrara con l’appoggio totale di don Giovanni Camarlighi e ora di don Stefano Zanella, composta da non professionisti, tutti volontari, che negli anni hanno realizzato diversi spettacoli sempre a fini di beneficenza.

Lauro Casoni