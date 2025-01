Sorpreso mentre spaccia cocaina: condannato

I carabinieri in borghese lo pizzicano mentre passa alcune dosi di cocaina a un cliente alla guida di una auto. E così lo straniero scappa in strada per non essere arrestato dagli uomini dell’Arma. La fuga del pusher, poi, continua nel parco di Monti Perticari. Qui lo spacciatore incontra alcuni connazionali che stanno giocando e puntando del denaro, che viene messo all’interno di una scatola. Così il pusher decide di liberarsi dei 40 euro pagati dal cliente mettendone una parte all’interno del contenitore. Per sua sfortuna i carabinieri se ne accorgono e lo arrestano per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Anche il cliente del pusher viene rintracciato nonostante la fuga in auto, grazie a una veloce indagine dei militari.

L’episodio si era verificato nel giugno scorso e ieri si è tenuta l’udienza in cui lo straniero è stato condannato a 4 mesi per spaccio. Sempre nella stessa zona continueranno i controlli degli uomini dell’Arma con l’obiettivo di pizzicare altri pusher intenti a passare dosi ai clienti. Il modus operandi più in voga è quello di consegnare la droga appena la macchina si ferma a un incrocio. In questo modo, gli spacciatori credono di non essere scoperti dalle forze dell’ordine. Anche con il monopattino elettrico i pusher fanno le ’consegne’ ai loro clienti. I carabinieri e polizia di stato hanno ormai mappato le zone dove si svolge lo spaccio e, per i delinquenti, diventa sempre più difficile proseguire con il traffico di droga.