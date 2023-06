Sos sicurezza: blitz della polizia Pronti al furto, fermata la banda

Una macchina sospetta con targa straniera che viaggia verso il centro città, il controllo e la sorpresa: grimaldelli e altri arnesi necessari per compiere qualche furto. Come già accaduto in passato agli occupanti del mezzo fermato l’altra notte dagli uomini del questore Salvatore Calabrese, alla fine tutti denunciati per possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Non solo: per il gruppo è scattato anche il foglio di via obbligatorio dal comune di Ferrara. Si tratta di due donne e altrettanti uomini di età compresa tra i 18 e i 30 anni, nazionalità serba, precedenti per reati contro il patrimonio e in particolare per furto in appartamento. Quello che, secondo gli inquirenti – i poliziotti dell’Upgsp –, erano pronti a mettere a segno anche la scorsa notte quando la loro auto è stata fermata. Dalla prima verifica dei documenti sono venute subito alla luce le diverse segnalazioni passate e registrate sui database delle forze dell’ordine. Il resto poi l’ha fatta la perquisizione del veicolo: all’interno, infatti, sono state trovate chiavi inglesi, cacciaviti e altre attrezzature atte allo scasso. Nonché frammenti di plastica, rigorosamente ritagliati e sagomati per essere utilizzati per aprire le porte facendole scorrere nella fessura all’altezza della serratura.

Durante le fasi preliminari dei controlli, inoltre, uno degli occupanti della macchina, probabilmente capendo ciò che stava accadendo e intuendo il rischio, ha cercato goffamente di disfarsi di un cacciavite di grosse dimensioni buttandolo tra le sterpaglie. Arnese subito recuperato dai poliziotti. Al termine degli accertamenti in Questura, è partita prima la denuncia e poi il foglio di via obbligatorio dal comune cittadino.