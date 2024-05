"Sport, vi spiego le mie idee. Viabilità, serve un anello per snellire il traffico in città"

"Sport e sicurezza al primo posto, i due aspetti che più di tutti ci permettono di vivere serenamente". Su questi presupposti si concentra la candidatura dell’avvocato Ciriaco Minichiello nella lista dell’UdC a sostegno di Alan Fabbri: coordinatore provinciale e responsabile del partito per lo sport e la sicurezza urbana, con l’obiettivo di "rendere Ferrara di nuovo all’altezza della propria storia, proiettabile nel futuro soltanto attraverso una continuità nella rappresentanza politica dell’ultimo quinquennio".

Minichiello, quali sono i punti fondamentali del suo programma?

"Innanzitutto vorrei impegnarmi per la massima cura dello sport cittadino, fondamentale per i giovani e i meno giovani. Per farlo è necessario potenziare e riorganizzare l’Ufficio Sport del Comune, oltre a realizzare opere straordinarie di riqualificazione delle strutture sportive comunali che ne hanno bisogno. Focalizzerei inoltre l’attenzione su progetti provenienti dal sociale circa disabilità e sport".

Un intervento concreto?

"Lo studio e l’analisi costi-benefici circa la realizzazione di un impianto coperto di atletica leggera. A livello nazionale è uno sport che ha registrato dopo le ultime Olimpiadi di Tokyo un incremento del 48% delle iscrizioni, e Ferrara necessita di un impianto indoor da quarant’anni". Oltre allo sport, la sicurezza è un tema a lei molto caro.

"Deve essere gestita in maniera equilibrata ed efficace, tramite la concreta e reale assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale e il controllo costante del territorio a fini preventivi con servizi organizzati 24 ore su 24. In più, propongo la presenza degli agenti con unità cinofile nelle zone cittadine di spaccio a fini preventivi e repressivi, in coordinamento con le altre forze dell’ordine".

E sulla viabilità?

"Quando si parla di effettuare un aggiornamento dell’attuale sistema di viabilità inserirei quantomeno uno studio di fattibilità e di costi per la realizzazione di un anello stradale attorno alla città, che ormai è soffocata dal traffico: il tutto anche intercettando fondi regionali, nazionali ed europei. L’incentivazione delle ciclabili, pur essendo un’ottima idea, da sola non basta più perché le strade ferraresi sono le stesse da oltre trent’anni mentre i veicoli circolanti aumentano di giorno in giorno".

Un tema che sfocia anche nell’urbanistica…

"La nostra lista vorrebbe fornire un ulteriore contributo alla compagine che ha governato negli ultimi cinque anni circa il settore dell’edilizia urbanistica pubblica, ma soprattutto privata".