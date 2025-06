Spring Run 2024: Sport e Solidarietà con l'Aeronautica Militare

Sabato 14 giugno avrà luogo la 15° edizione della Spring Run, manifestazione sportiva benefica organizzata dal Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare in collaborazione con Reno Runner Asd. L’evento sportivo è inserito nel calendario Uisp e sarà un’ulteriore opportunità per promuovere, nel segno della solidarietà, la pratica di attività sportiva all’aperto e uno stile di vita sano e salutare, valori da sempre sostenuti sia dall’Aeronautica Militare sia dalle tante Società Sportive presenti nel territorio estense.

La Spring Run si inserisce in un più vasto “Open Day”, un’apertura della Base Logistica del Coa che offre un programma variegato e adatto a tutte le età. Dalle ore 15 infatti saranno disponibili un’area espositiva di assetti ed equipaggiamenti Am e Nato, una mostra statica di aeromobili, simulatori di volo, esibizioni, lancio parà, area ristoro e tanto sport. La giornata in “azzurro”, alla quale sarà possibile partecipare previo accredito online https://eventiam.aeronautica.difesa.it/open-day-spring-run/ o iscrizione alla Spring Run, si concluderà, dopo le premiazioni della gara, con un concerto della “Deluxe ‘70, ‘80, ’90 Tribute Band”. Dal parcheggio, che l’adiacente Centro Commerciale “Il Castello” ha riservato per l’evento, si raggiunge l’ingresso della Base militare, lato sud aeroporto, tramite apposito percorso pedonale.

Per quanto riguarda l’aspetto più prettamente sportivo, ecco alcuni particolari: alle 18:30, come da tradizione, si inizierà con i più piccoli (0-14 anni) con 2 mini podistiche suddivise per fasce di età, mentre alle 19 partirà la camminata ludico motoria di 6.5 km, aperta a tutti senza necessità di certificato medico. Gli under 14 possono essere iscritti gratuitamente per un massimo di 2 contestualmente all’iscrizione di un adulto alla camminata o alla corsa competitiva. Sempre alle 19 prenderà il via anche la corsa competitiva (percorso misto) Uisp di 8.5 km, aperta a tutti gli atleti maggiorenni in possesso di certificato medico agonistico, nel circuito asfalto ed erba dell’aeroporto. Il nuovo circuito seguirà il perimetro dell’area aeroportuale, al di fuori del traffico urbano e in piena sicurezza, con partenza e arrivo all’interno della base logistica. Il cronometraggio ufficiale sarà a cura di Evodata (TDS) e per tutti gli iscritti sarà assicurata la maglia ricordo dell’evento e qualche sorpresa.