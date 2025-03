Steve Wynn, l’icona. Sbarca in città il leader dei Dream Syndicate

Dopo il sold out della data dei Godspeed You! Black Emperor all’Estragon di Bologna, Ferrara Sotto le Stelle prosegue il suo viaggio musicale verso la 29ª edizione con una seconda anteprima. Domenica 6 aprile Sala Estense ospiterà Steve Wynn, fondatore e leader dei Dream Syndicate, affiancato da Rodrigo D’Erasmo (Afterhours) per lo speciale concerto I Wouldn’t Say It If It Wasn’t True - Songs, Stories and Surprises.

Steve Wynn, autentica icona della scena alternative rock americana, torna in Italia per presentare il suo nuovo album Make It Right, primo lavoro solista dal 2010, accompagnato dal suo libro autobiografico I Wouldn’t Say It If It Wasn’t True, entrambi pubblicati nell’agosto 2024. Il concerto sarà un viaggio musicale e narrativo, una sorta di piccola opera teatrale che alternerà i brani più significativi della carriera di Wynn con letture tratte dal suo libro e aneddoti inediti. Il pubblico potrà così immergersi nella storia personale e artistica dell’artista, tra i successi dei Dream Syndicate degli anni ’80, interpretazioni esclusive, rarità e brani del nuovo disco. Wynn definisce questo spettacolo come un luogo magico, dove personaggi come Lenny Bruce, Spaulding Gray, Ray Davies e Bob Dylan potrebbero incontrarsi sul retro di un locale poco illuminato a Hollywood, anticipando così un evento dalla forte intensità emotiva.

A impreziosire ulteriormente il concerto sarà la presenza di Rodrigo D’Erasmo, musicista e arrangiatore poliedrico, noto soprattutto per il suo lavoro con gli Afterhours. Il connubio artistico tra Wynn e D’Erasmo promette un incontro musicale unico, capace di creare atmosfere intime e coinvolgenti. Questa anteprima rappresenta una nuova tappa nel percorso di Ferrara Sotto le Stelle, che conferma il suo impegno nel promuovere artisti internazionali e nazionali di grande rilievo, rafforzando la storica identità della manifestazione come punto di riferimento della musica indipendente e alternativa.

Nel mese di giugno il festival entrerà nel vivo con sei concerti nel Cortile del Castello Estense, a partire dal 10 giugno con gli Stereolab e Laura AgnusDei come opening act; seguiti l’11 giugno dai Tinariwen, accompagnati in apertura da Adriano Viterbini. Il 12 giugno sarà la volta di Marco Castello, seguito il 13 giugno dal live dei Porridge Radio, mentre il 14 giugno vedrà il ritorno degli Offlaga Disco Pax con un concerto attesissimo per il ventennale di Socialismo Tascabile. La parte ferrarese del festival si chiuderà nel Cortile del Castello Estense il 15 giugno con Ani DiFranco, una delle voci più iconiche del folk contemporaneo. Acquista qui: ferrarasottolestelle.it - www.ticketone.it/event/steve-wynn-sala-estense-19304433/

Ferrara Sotto Le Stelle è reso possibile grazie ad Arci Ferrara, al Comune di Ferrara, al Comune di Argenta, alla Provincia di Ferrara e alla Regione Emilia Romagna. Nelle precedenti 28 edizioni ha ospitato grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Bob Dylan, Lou Reed, Philip Glass, PJ Harvey, Kraftwerk, Ryuichi Sakamoto, Radiohead, Sonic Youth, Beck, Pixies, Wilco, Mercury Rev, Deus, Bon Iver, The National, The Smile, The Jesus and Mary Chain, trentemoller, Kevin Morby, Blonde Redhead.