"Strada ad ostacoli. Ore in fila per i lidi"

Uno dei punti critici è sicuramente la viabilità, annosa questione che si protrae da anni, come conferma anche Giacomo Frazzoli: "Effettivamente superstrada ed il tratto tra Estensi e Spina, appare molto complicato da percorrere a volte occorre ore per raggiungere i lidi. Una situazione difficile da risolvere". E ancora: "Sul litorale ferrarese si sta bene, magari il tema della sicurezza andrebbe rafforzato. All’ingresso di alcuni locali e anche fuori, spesso si sentono episodi in cui gruppi di ragazzi accerchiano altri per farsi dare oggetti di valore. Uno sguardo anche ai costi che andrebbero calmierati. Del resto, ai lidi ci sono molti servizi, chiaro che alcune cose si possono migliorare".