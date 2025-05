Studenti dal Cile a Cona. Il gemellaggio è formativo

Prosegue il gemellaggio formativo fra studenti cileni di management sanitario e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Nei giorni scorsi sono giunti in visita a Cona 6 studenti cileni iscritti al Master Unibo “Funzioni Direttive dei Servizi Sanitari e Formazione Manageriale per le Direzioni Generali”.

L’accoglienza ha previsto, nella prima parte della giornata, presso il Polo Didattico di Cona, la presentazione dell’Arcispedale Sant’ Anna come Hub del sistema ospedaliero a rete, polo universitario ed Hub regionale. La presentazione è stata a cura della dott.ssa Cinzia Ravaioli, del dott. Marco Tiseo e della dott.ssa Anna Maria De Santis (afferenti alla Direzione aziendale), seguita dall’esposizione da parte della dott.ssa Barbara Moretto sul ruolo delle professioni sanitarie in un Ospedale Universitario ed, infine, dall’approfondimento da parte del prof. Simone Biscaglia, medico della Cardiologia di Cona, su come coniugare “ricerca” ed “assistenza” in una struttura pubblica. La giornata è proseguita poi con la visita delle sale interventistiche e degli ambulatori di ricerca della Cardiologia di Cona. L’opportunità è stata gradita dagli ospiti ed il prossimo appuntamento sarà a novembre del 2025 in occasione della ormai consueta visita a Cona degli studenti del Master in Salute Pubblica dell’Università Andrès Bello cilena, con sempre maggiore consolidamento del rapporto di collaborazione.