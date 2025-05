Studenti ’Sulle orme di Ariosto’. Una guida su misura dei giovani

Una guida interattiva ‘Sulle orme di Ariosto’. Si tratta delle proposte di cataloghi turistici nate dal progetto interdisciplinare che l’Istituto superiore Luigi Einaudi ha realizzato nel corso di questo anno scolastico con gli studenti e le docenti della classe IV P, dell’indirizzo servizi commerciali, design e grafica pubblicitaria. Le tante proposte realizzate, come guida ai luoghi di Ludovico Ariosto a Ferrara, hanno partecipato a un contest da cui ne sono emerse tre che concorreranno a un’ulteriore selezione. La proclamazione del progetto prescelto per la diffusione avverrà giovedì 29 maggio nella sala Giulio Einaudi dell’IIS Luigi Einaudi.

I tre cataloghi finalisti sono stati presentati ieri, in municipio, dall’assessore comunale alla pubblica istruzione Chiara Scaramagli, della dirigente Marianna Fornasiero, delle docenti Giorgia Bagnato, Angela Lazzara e Maria Romano e degli studenti della classe IV P. "L’approccio interdisciplinare che caratterizza questo progetto – ha sottolineato Scaramagli – conferisce un valore aggiunto al lavoro, non solo consente agli studenti di approfondire temi legati ai luoghi storici del nostro territorio, ma va anche a stimolare la loro creatività attraverso approfondimenti multimediali. La creatività è una competenza fondamentale che consente ai nostri giovani di imparare confrontandosi con nuove idee, di affrontare le sfide del futuro, di sviluppare capacità di pensiero critico e di aumentare la fiducia in loro stessi".

Il progetto, iniziato a dicembre, si concluderà il 29 maggio con la premiazione del lavoro vincitore, selezionato attraverso un contest che ha visto la partecipazione di una giuria popolare composta da studenti dell’istituto e di una giuria tecnica composta dai docenti di grafica. L’idea è nata dalla sinergia tra i docenti di indirizzo e di italiano. Il risultato è un catalogo turistico interattivo, pensato per un pubblico giovane. L’accesso al catalogo digitale sarà facilitato da un segnalibro dotato di QR code, permettendo ai visitatori di esplorare i luoghi storici più significativi della città attraverso contenuti storici e approfondimenti multimediali coinvolgenti.

Mario Tosatti