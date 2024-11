Sull’attenti per il generale: "Vicinanza ai cittadini"

Il nuovo comandante della legione carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Enrico Scandone, ha visitato nel primo pomeriggio di ieri il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara per il rivolgere il suo saluto ai militari dell’Arma estense.

Al suo arrivo nella caserma “Della Sala” l’alto ufficiale, che è stato ricevuto dal comandante provinciale Colonnello Alessandro Di Stefano, ha incontrato tutti gli ufficiali ed i militari della sede nonché una rappresentanza dei Carabinieri Forestali.

Il generale Enrico Scandone, dopo aver salutato i carabinieri che erano presenti ai quali ha richiesto il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito di garantire la sicurezza e la vicinanza al cittadino in tutto il territorio ferrarese, ha visitato anche la Stazione, la Compagnia, il Reparto Operativo e i nuovi locali che sono in corso di realizzazione. A seguire il comandante della Legione ha incontrato il prefetto di Ferrara, dottor Massimo Marchesiello, ed anche il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, dottor Andrea Garau, con i quali ha condiviso aspetti di comune interesse, ed ai quali ha confermato l’impegno dell’Arma per garantire standard di sicurezza adeguati alle aspettative della popolazione di Ferrara. Il generale di Brigata Enrico Scandone, torinese di nascita, presta servizio nell’Arma dal 1988 e ha frequentato il 170° corso presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri nonché il 30° Corso di Alta formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in Roma. Laureato in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, ha da ultimo ricoperto il prestigioso e complesso incarico di Comandante Provinciale di Napoli. Nei diversi gradi ha guidato per oltre un ventennio reparti territoriali in Toscana, in Sicilia (tra i quali il Comando del Gruppo carabinieri di Palermo) ed in Piemonte. Ed ha inoltre ricoperto importanti incarichi presso lo stato maggiore del Comando Generale dell’Arma. Ha retto il Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria nel periodo tra gli anni 2015 e il 2018. E’ Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Garantire la sicurezza rappresenta per i carabinieri una missione quotidiana che svolgono con senso dell’onore e dedizione alla divisa che indossano con orgoglio. Una missione che si traduce in una forte vicinanza ai cittadini che vedono nella loro presenza un baluardo e una rassicurazione contro la criminalità.