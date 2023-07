Summer Vibez, Lazza protagonista della seconda serata del festival a Ferrara

Dopo il successo della prima edizione, prosegue il Summer Vibez, il festival prodotto e promosso da Vivo Concerti in collaborazione con Friends&Partners. L’evento, iniziato ieri, proseguirà questa sera e poi ancora venerdì 14 e sabato 15 luglio in piazza Trento e Trieste. Questa sera, a partire dalle 19, il palco allestito sul Listone vedrà protagonisti alcuni grandi artisti pronti a far cantare e ballare tutto il pubblico presente. La serata vedrà in scena Lazza, Il Tre, Rose Villain, Aime Simone. Il nome di punta di questa seconda serata del Summer Vibez è senza dubbio il rapper milanese Lazza (all’anagrafe Jacopo Lazzarini).

Quest’anno ha preso parte per la prima volta in carriera al Festival di Sanremo, durante il quale ha presentato il brano Cenere, con il quale si è classificato al secondo posto nella serata conclusiva. In occasione della serata dedicata alle cover ha interpretato La fine di Nesli insieme a Emma Marrone e Laura Marzadori. Il 31 marzo, in occasione della prima tournée nei palazzetti dell’artista, è stato pubblicato il singolo Zonda. Sull’onda di questo successo, Lazza si appresta a scatenarsi sul palco del Summer Vibez.