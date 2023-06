Superstrada, lunedì riparte il cantiere

Anas, conclusa la prima fase dei lavori, ha programmato le successive fasi del cantiere per l’asfaltatura del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi che "saranno eseguite – così una nota – nei giorni infrasettimanali per favorire i flussi di traffico del weekend". A partire da lunedì e fino alle 18 di venerdì 16, i lavori interesseranno la carreggiata – in direzione Porto Garibaldi – dal km 47 al km 49. Contestualmente viene istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta, in direzione Ferrara. La prossima settimana i lavori interesseranno anche la carreggiata in direzione città: dalle 6 di lunedì alle 20 del giorno successivo, i lavori saranno eseguiti dal km 25,500 al km 23,900. Contestualmente sarà chiuso temporaneamente al traffico lo svincolo di Ostellato. Dalle 6 di mercoledì 14 alle ore 19 di venerdì 16 giugno le lavorazioni interesseranno il tratto incluso dal km 36,600 al km 34,100 sempre in direzione Ferrara.