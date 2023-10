Telethon, convention nazionale: "Un onore ospitarla a Ferrara"

In città la XIV Convention nazionale dei coordinatori provinciale di Fondazione Telethon. L’evento si terrà da venerdì a domenica nell’aula magna del dipartimento di giurisprudenza di Unife, i dettagli e programma sono stati presentati nella sede municipale alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti, assieme al vicepresidente nazionale Fondazione Telethon Omero Toso, al coordinatore Gestione volontari e sviluppo campagne Riccardo Scivoletto e al coordinatore provinciale Claudio Benvenuti. "Per Ferrara è motivo di grande orgoglio – ha spiegato l’assessore Coletti – poter ospitare, per la prima volta, la convention nazionale dei coordinatori provinciali della Fondazione Telethon. Un’associazione a cui vanno gratitudine ed ammirazione per svolgere un ruolo centrale e fondamentale quale la promozione della ricerca scientifica e la cura nel complesso campo delle malattie genetiche rare. Ricerca e prevenzione sono parole chiave che ci vedono come amministrazione al fianco di questa preziosissima associazione. La tre giorni offrirà inoltre l’opportunità a tutti i partecipanti per ammirare Ferrara, grazie alla visita guidata organizzata appositamente, e per assaggiare le nostre specialità preparate dall’Istituto Vergani e dalle contrade di San Benedetto e San Paolo". L’amministrazione comunale ha destinato all’organizzazione anche un sostegno economico di 5mila euro nell’ambito del piano di zona. La tre giorni di convention ha l’obiettivo di coinvolgere, aggiornare e sensibilizzare la rete dei referenti territoriali sui traguardi ottenuti nell’ultimo anno e resi possibili anche grazie all’impegno dei volontari che sostengono la missione di Fondazione Telethon. Il tutto per far avanzare la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare. Quest’anno, inoltre, per la prima volta parteciperà all’incontro un ospite che condividerà la propria esperienza di terapia ottenuta grazie al lavoro della Fondazione nella ricerca scientifica.

Mario Tosatti