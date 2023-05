Tenta la rapina, messo in fuga

Ha cercato di rapinare un pastificio, ma le urla della cassiera hanno costretto il maldestro malvivente a fuggire a mani vuote. È accaduto nei giorni scorsi nel negozio ‘Calalapasta’ di via X Martiri, a Porotto. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, un uomo con il volto travisato da mascherina, occhiali scuri e berretto si è presentato nel pastificio con in mano un taglierino. In quel momento nel pastificio c’erano la madre e la moglie del titolare. Puntando la lama verso le due donne, il rapinatore ha chiesto i soldi. La madre del gestore sulle prime ha pensato a uno scherzo di cattivo gusto, mentre la moglie è corsa verso la porta sul retro chiamando aiuto a gran voce. La reazione inattesa delle due donne ha convinto il rapinatore a desistere dal suo intento e ad allontanarsi senza un centesimo. Sul posto per rilievi e indagini i carabinieri della stazione di Porotto.