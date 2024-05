Territorio sotto controllo. La polizia locale multa due commercianti abusivi

FERRARA

Non si arresta l’attività congiunta delle forze di polizia. Martedì pomeriggio le pattuglie della polizia di stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locale hanno concentrato la loro attenzione alla zona di via Baluardi dove è stato effettuato un posto di controllo durante il quale sono stati fermati 11 veicoli, controllati i relativi conducenti e contestata una violazione per omessa revisione del veicolo. Nel contempo, con l’aiuto degli instancabili Aaron e Chloe, sono stati perlustrati con attenzione i tratti sopramura e sottomura della via Baluardi per poi spostarsi nella zona dei giardini di viale Cavour e aree limitrofe, attenzionate di recente dai residenti. Negli altri posti di controllo sono state complessivamente controllate 46 persone, di cui 17 straniere, e 15 veicoli.

Durante la settimana scorsa in via Cavour, nei pressi dei giardini, la polizia locale è intervenuta mentre due venditori ambulanti itineranti, sprovvisti dell’apposita licenza, tentavano di vendere oggetti, occhiali, bracciali, collanine, ai numerosi ragazzi. Entrambi gli extracomunitari del Senegal, sono stati multati – cinquemila euro – per commercio abusivo su area pubblica, procedendo anche al sequestro della merce. Gli agenti hanno notato i due extracomunitari seduti su di una panchina, intenti a vendere oggetti di bigiotteria, attorniati da tanti ragazzi, alcuni anche con occhiali e collane in mano. Subito hanno intimato ai due di fermarsi e riprendersi gli oggetti concessi nelle mani dei ragazzi. Uno dei due, era sprovvisto di documenti e il soggiorno nel territorio italiano risultava irregolare: a suo carico è risultato un decreto di espulsione, notificato nell’anno 2021, conseguentemente si è proceduto nei suoi confronti mediante la denuncia.