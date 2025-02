Toffano segna: Trebbo beffato. Masi aggancia il pari nel finale

Trebbo 79

TREBBO 79: Vespucci, Corroppoli D., Fabbri, Puzzo (35’ st Naldi), Corroppoli, Bertolone, Rana (8’ st Negrini), Saleh (23’ st Dovesi), Piemonte, Darraj, Marchi (48’ st Venzi). A disposizione: Locchi, Cinalli, Di Salvo, Fiorini, Carlotti. All.: Valtorta.

MASI-VOGHIERA: Bianconi, E. Quarella, Ghali, Mazzoni, Fiore, Cattin, Chiossi (46’ st Marangon), Boschini (47’ st Ginesi), Toffano, Maione (31’ st Maistrello), Nannini (12’ st Parmeggiani). A disposizione: Broccoli, Baldon, Gherardi, T. Quarella, Vidali. All.: Lega.

Arbitro: Venturi di Ravenna.

Reti: 44’ st Corroppoli (T), 50’ st Toffano (M).

Note: ammoniti: Puzzo (T), Rana (T), Marchi (T), Dovesi (T), Ghali (M), Maione (M), Nannini (M).

LO SCONTRO si preannuncia teso e combattuto da parte di due squadre che lottano per uscire dalla zona rossa della classifica che vede il Masi-Voghiera (zona retrocessione) a 4 pt di lunghezza dal 13° posto,utile per i playout,occupato proprio dal Trebbo. Nel primo tempo vere grandi occasioni non ce ne sono state con le due squadre che battagliavano per lo più a centrocampo. Ma nel secondo tempo la partita di accende. Al 44’ dopo una palla calciata al centro dell’area del Masi-Voghiera, si accende una mischia in area piccola dove la palla viene calciata e ribattuta piu volte; alla fine ci pensa Corropoli Simone a toccarla e spingerla in porta per il vantaggio della squadra di casa (Trebbo). L’arbitro assegna 6 minuti di recupero e il Masi-Voghiera, scosso dal gol prova a farsi sotto per rimettere in sesto la partita. Al 46’ minuto del secondo tempo Maione viene atterrato in area ma per l’arbitro non c’è nulla. Gli attacchi del Masi-Voghiera si fanno sempre piu insistenti. Dopo un ingenuità del Trebbo all’ultimo minuto utile per portare a casa il risultato, il Masi recupera palla e si trova in superiorità numerica contro la difesa del Trebbo. Palla lanciata alle spalle dei due difensori del Trebbo e Toffano beffa il portiere deviando in porta la palla dell’1-1 finale al 50’ minuto

del secondo tempo. Risultato giusto portato a casa con grinta da parte del Masi-Voghiera.