Torna il Saldo dei saldi. Caccia all’affare in centro: "Un comparto vitale"

Un ‘centro commerciale’ naturale tra le vie e le piazze del cuore di Ferrara, un’offerta ampia e variegata che unisce risparmio e indubbia qualità. In vendita abbigliamento, articoli da regalo e ancora arredamento, ottica, libri, calzature, casalinghi, prodotti di erboristeria, gioielleria e bijoux, profumi e cosmetici. In definitiva dunque una grande opportunità in cui l’unico imbarazzo sarà solo cosa scegliere. L’iniziativa è promossa da Federazione Moda Ferrara, da Confcommercio con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio. L’appuntamento è per domani e sabato.

I negozi (al momento una cinquantina) che aderiscono saranno evidenziati da un’apposita locandina e valorizzeranno alcune delle vie più suggestive della nostra città: via Adelardi, via Bersaglieri del Po, via Borgo dei Leoni, via Cairoli, via Canonica, via Contrari, galleria Matteotti, via Garibaldi, corso Giovecca, corso Martiri della Libertà, via Mazzini, via Modena, via Palestro, via del Podestà, piazza della Repubblica, corso Porta Reno, via San Romano, via Spadari, via Voltapaletto. "È un evento a supporto ulteriore delle attività di prossimità – spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio – Ferrara è una città ricca di manifestazioni ed appuntamenti. il Saldo dei Saldi che realizziamo due volte all’anno è un segnale concreto di attenzione al nostro tessuto del Terziario. In questo modo riaffermiamo la centralità l’identità di un comparto vitale per l’economia sociale della nostra città".

"Il Saldo dei Saldi – commenta Giulio Felloni, presidente provinciale di Federazione Moda – è una tradizione consolidata e si inserisce in questo periodo come esempio di vivacità, di impegno e professionalità che sono gli elementi distintivi dei nostri commercianti. Con questa due giorni esiste la possibilità di poter fare uno shopping mirato a cogliere le ultime occasioni della stagione invernali a prezzi competitivi. Il commercio dà vita alla città ed un segno di sicurezza" ricorda Felloni che ricopre anche l’incarico di presidente di Federazione Moda Italia.

Il meccanismo è semplice: come nelle precedenti edizioni i commercianti realizzeranno sconti esclusivi proprio in occasione della due giorni del Saldo dei Saldi. L’iniziativa verrà svolta sia all’interno che all’esterno delle attività (per chi lo vorrà) risultando ancora più visibile durante il week end dedicato allo shopping. I negozi aderenti saranno visibili grazie all’apposita locandina affissa in vetrina, oltre che sul sito istituzionale sui canali social di Confcommercio Ferrara. Le vendite di fine stagione si concluderanno nella nostra regione martedì prossimo.