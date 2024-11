Torna la colletta alimentare. Sabato la raccolta per i bisognosi: "Aiutate oltre tredicimila persone"

Una spesa ‘solidale’ per aiutare le persone in difficoltà. Si terrà sabato la ventottesima Giornata nazionale della colletta alimentare, organizzazione dal Centro Solidarietà e Carità e promossa dalla Fondazione Banco Alimentare con il patrocinio del Comune. Una giornata solidale che va oltre alla singola iniziativa, come testimoniano i numeri del Banco Alimentare. Le organizzazioni convenzionate per il 2024 in provincia sono 76, di cui 28 nel capoluogo. Il dato più significativo, che tristemente emerge, è quello delle persone assistite fino a ottobre, ovvero, 13.637 in provincia, di cui 6.694 solo a Ferrara. I dati sono in crescita. In totale nel 2023 sono state distribuite 1.339 tonnellate di alimentari nella provincia e 722 in città. I punti vendita per la colletta alimentare sono 116 per la provincia e 38 per il capoluogo. Sul territorio di Ferrara lo scorso anno furono impiegati circa 1.050 volontari, che si occuparono di raccogliere e consegnare al Centro solidarietà carità quasi 31mila chili di alimenti donati dai ferraresi.

L’iniziativa è stata illustrata ieri dall’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Colletti insieme a Marco Comissari, direttore Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna, Fabrizio Fabrizi, presidente del Centro di Solidarietà Carità e Massimo Travasoni responsabile settore Famiglie del Centro di Solidarietà Carità. "Un appuntamento che per l’amministrazione comunale – ha spiegato Coletti – ha una grande grande valenza. Quest’anno il Comune ha deciso di mettere a disposizione della cittadinanza alcuni luoghi centrali e altamente frequentati, in cui saranno posizionati i contenitori dove poter lasciare generi alimentari che poi saranno affidati al Centro di Solidarietà Carità". Le sedi in cui l’amministrazione comunale promuove la colletta sono il municipio, l’Urp di piazza del Municipio, 23, lo Sportello sociale unico integrato (Ssui) di corso Giovecca 203, lo sportello centrale anagrafe di via Fausto Beretta 1 e l’Asp di via Ripagrande 5.