Torna TeLeRacconto. Letture per i piccoli

Ritorna, alla biblioteca Aldo Luppi, Roberto Agnelli. Oggi alle 17, in via Arginone 320 a Porotto, si terrà l’incontro ’TeLeRacconto’, una serie di video-letture per piccoli ascoltatori. L’appuntamento con le ’Belle Storie’ per bambini vede in programma video letture animate ’per cuori attenti’, pensate per piccoli ascoltatori dai 4 ai 10 anni. Il tema principale: letture per l’infanzia, ma con una rivisitazione audiovisiva. Domani, alle 17.15, secondo appuntamento alla biblioteca Rodari. L’incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare otelefonando allo 0532 731957.