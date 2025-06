Tornano i ’Giovedì in piazza’

Il 5 giugno ci sarà il primo appuntamento con i "Giovedì in piazza", nell’ambito del cartellone "Portomaggiore Estate", a cura di Pro Loco e Comune. Sul palco si partirà con "Tale e quale show", spettacolo ispirato all’omonimo programma televisivo, vale a dire con artisti dilettanti che si cimenteranno in altrettanti personaggi famosi: musica e costumi di venti personaggi della musica italiana e internazionale. Ricordiamo che tuti i giovedì di giugno e luglio il palco allestito in piazza Umberto I ospiterà un mix di eventi musicali per tutti i gusti, senza dimenticare le scuole di musica e le palestre del territorio. Le serate saranno a ingresso gratuito e avranno inizio alle 21 con tantissimi posti a sedere.