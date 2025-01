Torre della Finanza più inclusiva. Percorso per disabili e ipovedenti

"Sull’attenzione ai più fragili questa amministrazione da tempo ha basato i suoi obiettivi principali". Lo dice il sindaco di Codigoro Alice Zanardi nel presentare i progetti che riguardano l’accessibilità e la fruizione della torre della Finanza, posta a fianco dell’argine sinistro del Po di Volano, nell’omonima frazione ed anche per la realizzazione di un percorso per ipovedenti posto in fregio alla valletta Porticino. Un intervento che complessivamente prevede un costo di oltre 100mila euro in parte finanziato dal ministero per le disabilità e per un decimo dalla regione Emilia Romagna. "L’obiettivo del progetto è incrementare l’accessibilità delle aree turistiche ai portatori di disabilità fisiche e sensoriali – prosegue il primo cittadino di Codigoro – migliorare la qualità dell’accoglienza nell’area target. Ma anche la sicurezza dei turisti e incrementare l’integrazione dei servizi, migliorare l’inclusione sociale delle persone con disabilità e potenziare la sensibilità e la capacità di accoglienza dei servizi turistici. Un progetto che si concluderà a primavera con le telecamere già installate, così le persone con disabilità, dopo aver raggiunto il primo piano con l’elevatore, potranno vedere quanto proposto ai piani superiori e con le telecamere esterne godere dei meravigliosi paesaggi su tutti e quattro i lati della torre". Per la realizzazione del progetto, sarà coinvolto personale interno del comune e consulenti esterni, facenti capo a "Volano Borgo Antico".

c. c.