Tra ricordi e sogni l’Alberone ha spento 69 candeline

ALBERONE

Con una bella celebrazione, di recente si sono festeggiati i 69 anni del Csa Alberone, traguardo importante per questa società che oltre raggiungere risultati sportivi, riesce a essere un cuore pulsante per la frazione. La celebrazione è nata da un idea del noto medico Alberto Tassinari, ora 86enne, e che vestì i colori dell’Alberone, accolta e quindi organizzata dalla polisportiva con Vincenzo Ardizzoni e Stefano Borgatti con la supervisione del presidente GianPaolo Ferioli e la collaborazione di Daniele Angelini.

A tavola, si sono dunque ritrovati 140 partecipanti, insieme vecchi e giovani sportivi a raccontarsi, tra ricordi e sogni, persone che facevano parte della società nei suoi albori e più reincontrati, e mettendo a tavola i tesserati di 69 anni di storia tra pallavolo, calcio, pattinaggio. Non sono mancati i ricordi dei momenti salienti dell’Alberone, come il recordo arrivando in promozione ma anche video, foto commemorative, una maglietta a ricordo di questa rimpatriata e l’emozione di rivedersi dopo tantissimi anni.

Un paese piccolo ma con tante attività che l’Alberone è riuscito a mettere in campo negli anni anche extrasportive, come la festa del cotechino o il Cotecon, per una società che celebra il passato ma guarda sempre verso il futuro.

l.g.