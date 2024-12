Tragedia a Ro: muore Davide Benetti, maestro della scuola primaria, dopo caduta in gita

Il peggio sembrava passato. L’incubo iniziato in un giorno di pioggia in una residenza storica alle porte di Ro pareva essersi fermato sulla soglia della tragedia. Almeno fino a ieri mattina, quando la notizia che mai ci si sarebbe attesi ha riacceso i riflettori su quella maledetta mattina. Davide Benetti, maestro di 43 anni della scuola primaria di Ro, è morto. Il suo cuore si è fermato intorno a mezzogiorno di ieri all’ospedale di Cona, dove si trovava ricoverato dal 9 dicembre. Nella caduta aveva riportato diverse fratture. Subito dopo il volo era cosciente e non sembrava essere in pericolo di vita. Ne avrebbe avuto per un po’, ma sembrava tutto destinato a risolversi per il meglio. E invece le cose sono andate diversamente. Circa una settimana fa, l’uomo era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nei giorni seguenti, avrebbe accusato alcune linee di febbre. La situazione è poi improvvisamente degenerata ieri mattina, quando è stato colto da un malore. Nonostante il tempestivo intervento dei medici del Sant’Anna, non è stato possibile salvarlo. Al momento, la tragedia è troppo recente per poter trarre conclusioni sulle cause esatte del decesso. Un compito degli inquirenti, che sulla vicenda hanno già aperto un fascicolo d’inchiesta inizialmente per lesioni colpose e ora anche per omicidio colposo.

L’incidente. La morte dell’insegnante 43enne è il tragico epilogo di quanto accaduto dieci giorni fa all’esterno di una residenza storica. Quella mattina il cielo è grigio sopra le campagne di Ro e cade una pioggerella gelida. Per due classi della scuola del paese è giorno di gita. Il progetto educativo coinvolge 33 bambini (accompagnati da quattro insegnanti). Alcuni sono alunni della quinta elementare di Ro e altri della seconda media. La scolaresca raggiunge villa Rivani Farolfi, un gioiello immerso nel verde delle campagne a ridosso del Po e raccontato anche dalle pagine di Riccardo Bacchelli. Ad accompagnarli c’è un volontario 68enne della Proloco Terre Bacchelliane. I bambini visitano la residenza e, giunti al terrazzino, a piccoli gruppi escono per vedere l’esterno dall’alto. Al peso dei bimbi, il pavimento regge. Quando a uscire sono gli adulti, la struttura cede. L’insegnante e la guida precipitano nel vuoto. Il 68enne cade ‘in piedi’ e ne esce con una gamba rotta. Per il maestro la situazione è più seria e riporta diverse fratture in varie parti del corpo. La chiamata ai soccorsi è immediata. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. I sanitari si prendono cura dei due feriti, poi trasferiti all’ospedale di Cona, mentre i bambini vengono subito riaccompagnati a scuola. Inizialmente, come anticipato, per entrambi i feriti la situazione non pare preoccupante. Certo, le fratture sono importanti, ma non sembrano esserci timori per la loro vita. Ecco perché nessuno si aspettava l’accaduto di ieri, un fulmine a ciel sereno che ha cambiato immediatamente il volto di quella che, fino a poche ore fa, sembrava una tragedia sfiorata per un soffio.