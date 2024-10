Travolse un’anziana, patteggia un anno e 4 mesi

PORTO GARIBALDI

Si è chiuso dopo un anno circa, con il patteggiamento dell’anziano che era alla guida, la vicenda giudiziaria seguita alla morte di Filomena Cassano, la nota commerciante di Porto Garibaldi che era morta a seguito delle gravissime lesioni riportate nell’investimento subito in viale dei Mille a Porto Garibaldi, il 27 settembre dello scorso anno.

L’anziano che era alla guida dell’auto, 83 anni, anche lui di Porto Garibaldi, ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale, con pensa sospesa. Pena che è stata concordata in fase di indagine preliminare. Subito dopo il tragico incidente, il sostituto procuratore di turno, Ciro Alberto Savino, aveva iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’utilitaria e disposto la perizia cinematica, per ricostruire nei minimi dettagli.

L’investimento era accaduto sotto gli occhi di alcuni passanti che avevano subito allertato l’intervento dei sanitari del 118, purtroppo poi risultati vani. Filomena Cassano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nei pressi della piccola rotonda a due passi dal ristorante ‘La Prua’. Ed è stato proprio in quegli istanti che una Opel Meriva, con l’ottantatreenne al volante, sbucò e l’investì. L’anziano dichiarò poi dopo che proprio non l’aveva notata attraversare, tanto è vero che la trascinò per una decina di metri prima di riuscire ad arrestare la sua corsa. Una tragedia che un anno fa scosse molto la comunità di Porto Garibaldi dove Filomena Cassano era molto conosciuta, perché titolare del ’Piccolo Bar’ assieme al marito Giovanni. Una persona ben voluta da tutti, come testimoniarono un anno fa anche i messaggi di sincero cordoglio che furono pubblicati anche sui social network. L’intera comunità si strinse alla sua famiglia, colpita da questa terribile tragedia. E lo fu anche nel giorno delle esequie, celebrate a Porto Garibaldi in una chiesa gremita. Ora si è chiusa anche la fase giudiziaria, per l’anziano che era alla guida dell’auto.

re.fe.