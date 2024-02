Travolta e uccisa mentre torna da un colloquio di lavoro

Argenta (Ferrara), 5 febbraio 2024 – Stava tornando a piedi dopo aver sostenuto un colloquio di lavoro, quando un destino crudele ha spezzato la vita di Lucia Arnautu, 58 anni, romena. È accaduto intorno alle 20,30 in via Molinetto a poche centinaia di metri dal ponte del Reno, a Longastrino: una vettura, che andava verso Anita, l’ha investita in un rettilineo buio.

La vittima era arrivata pproprio oggi dalla Romania. Per lei era un ritorno a casa: a Longastrino aveva abitato con il marito italiano morto all’improvviso lasciandola vedova. Dopo il decesso dell’uomo, la donna era tornata in Romania, con la speranza di fare ritorno un giorno per riabbracciare amici e conoscenti.

Oggi, finalmente, aveva coronato il suo sogno: era tornata in Italia e subito aveva preso contatti per trovarsi un lavoro. Il colloquio era andato bene e, raggiante, stava tornando a casa di amici. Pochi passi e, all’improvviso, una Mercedes Classe A l’ha investita. Alla guidata della macchina una donna di 58enne di Longastrino che si stava dirigendo verso Anita. Il rettilineo dove ha perso la vita la donna è molto buio e, in passato, è stata teatro di diversi incidenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale Valli e Delizie e i carabinieri di Longastrino. La corsa disperata contro il tempo del 118 non ha salvato la vita alla donna: i sanitari al loro arrivo hanno potuto soltanto constarne il decesso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti ma la donna alla guida della Mercedes Classe A rischia un’accusa di omicidio stradale.

La notizia della morte di Lucia Arnautu si è sparsa in brevissimo tempo in paese. Molti amici e conoscenti si sono recati sul posto per capire cosa fosse successo. Una scena straziante vedere una gruppo di persone in lacrime per la morte della 58enne che in pochi anni era riuscita a farsi volere bene da tutti in paese.

"Si era spostata una prima volta in Romania – racconta un amico – e, dopo il divorzio, si era trasferita in Italia dove aveva trovato di nuovo l’amore. Quando era stata costretta ad andarsene per la morte del secondo marito, aveva fatto una promessa: ‘Tornerò il prima possibile’". Purtroppo, in quella che era diventata la sua seconda casa, ha trovato la morte.