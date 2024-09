Tre giorni con la proloco, sul palco Duilio Pizzocchi

Prende il via domani sera la tre giorni del ‘Settembre’ della Proloco di Cento voluta dall’associazione per "mantenere la tradizione di un evento che abbiamo inventato e portato avanti per 50 anni". L’evento si terrà al Red Special, e sarà su tre giornate "perché le risorse sono molto limitate. Cerchiamo comunque di fare qualcosa per la città e senza sovrapporci con gli eventi di piazza". Domani dalle 21, dunque, si comincia con la serata biancoazzurra dedicata alla Centese Calcio, realtà importante del territorio che aggrega tantissime persone, che tradizionalmente è sempre stata presentata sul palco della kermesse di settembre. La serata sarà alternata dalle scuole di ballo del territorio e in particolar modo con Dance Evolution e Cento per Cento Danza. Si prosegue giovedì con un’altra serata importante perché tornerà Duilio Pizzocchi, altro emblema del Settembre Centese. La terza giornata, il 30 agosto, sarà tutta dedicata agli artisti centesi in ‘Cento canta Battisti’. Tra questi Didi Balboni, Enrico Malucelli con il sax, Claudio Barotti, Maria Francesca Melloni e le letture di Anna Tassinari.