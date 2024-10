Trekking urbano alla scoperta dell’anguilla

In occasione della XXI Giornata nazionale del Trekking urbano, il prossimo 31 ottobre si andrà alla "Scoperta dell’anguilla di Comacchio tra natura storia e tradizioni". L’iniziativa è curata da Msp Italia – Comitato di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Comacchio, con i partecipanti che potranno scegliere tra due percorsi di trekking e usufruire di convenzioni con Po Delta Tourism. Come detto, due sono i percorsi previsti. Il percorso Green (tempo di percorrenza quattro ore e mezza circa, per complessivi 15 chilometri, difficoltà media): la partenza è prevista alle 9 per le Valli di Comacchio, con ritrovo al parcheggio San Pietro, dove sarà possibile lasciare l’auto. Il percorso si sviluppa sull’argine foce che costeggia Valle Fattibello e Strada Foce, dove sono presenti le reti dei bilancioni da pesca e sarà possibile ammirare colonie di uccelli acquatici tra cui gli splendidi fenicotteri rosa, sino a raggiungere Stazione Foce.

La prima sosta sarà al Museo Open Air di Stazione Foce, legato all’antica città di Spina, per una visita guidata dall’archeologo e direttore del Museo Delta Antico Marco Bruni; seconda sosta al Casone Bettolino (area ristoro) e la terza al Casone Donnabona, ex casa di valle dimora dei vallanti, "che attualmente – scrive sulla propria pagina Facebook, la presidente di Msp Italia – Comitato di Ferrara, Lara Liboni – ospita la mostra fotografica permanente a cura dell’associazione Amici del Delta che ci accoglieranno nel raccontare la vita valliva".

Si potrà anche scegliere il Percorso Smart (tempo di percorrenza due ore e mezza circa, per complessi 7 chilometri, difficoltà bassa) con partenza fissata alle 10,15 dal parcheggio Stazione di Pesca Foce, con prima sosta al Museo Open Air di Stazione Foce per la visita guidata, per poi proseguire per il Casone Bettolino (area ristoro) e il Casone Donnabona per la terza sosta.

A fianco alle proposte dei Percorsi Green e Smart, è possibile usufruire delle convenzioni, riservate ai partecipanti dell’iniziativa XXI edizione della Giornata nazionale del Trekking urbano, con Po Delta Tourism (eventuale contatto unico per tutti i servizi + 39 346 5926555; info@podeltatourism.it). Per partecipare, è necessaria la prenotazione ai seguenti contatti: 339-2896636; ferrara@mspitalia.it (Msp Italia – sede di Ferrara).

Valerio Franzoni