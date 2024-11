Troppi topi, il Comune: "Stiamo intervenendo"

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore all’Ambiente, Nadia Cai, all’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, sull’incremento spropositato di topi nell’Argentano. Un problema serio, cui si sta ponendo rimedio. Spiega l’assessore: "Siamo consci che quest’anno il problema topi è stato più rilevante di altri anni, soprattutto a causa delle temperature più miti e umide; come si rileva anche dalla stampa di qualche settimana fa, non è una problematica legata solo al nostro Comune, ma diffuso un po’ ovunque. Nelle scorse settimane sono arrivate diverse segnalazioni direttamente agli uffici del Comune e sull’app ’Comuni-Chiamo’ non solo da Bando, ma anche da Ospital Monacale, Argenta capoluogo, Filo, San Nicolò, Consandolo, Santa Maria Codifiume, Longastrino e Campotto. Si precisa che le segnalazioni di cui si tiene conto sono quelle che pervengono tramite i canali ufficiali e non tramite social".

Tramite Soelia vi è in essere un contratto con una ditta di disinfestazione e deratizzazione a chiamata per la risoluzione di questo tipo di problematiche, intervenuta nei casi segnalati in maniera tempestiva, come solito, entro le 48 ore. Laddove, nonostante la sorveglianza anche delle guardie ecologiche volontarie, c’è il problema derivato dagli abbandoni di rifiuti, dovuto all’inciviltà di alcuni cittadini, Soelia interviene giornalmente mettendo a diposizione due operatori che hanno il compito di mantenere il decoro presso le isole ecologiche di tutto il Comune di Argenta. "L’elevato numero di isole ecologiche e l’estensione territoriale – conclude l’assessore all’Ambiente – non consente sempre di intervenire istantaneamente al momento della segnalazione e in situazioni particolari potrebbero trascorrere alcuni giorni, ma mai viene meno l’impegno di mantenere la pulizia e il decoro del territorio comunale anche in situazioni molto difficili da riportare alla normalità".

f.v.