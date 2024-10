Trovato con la droga nello zaino. Cinquantenne finisce nei guai

COPPARO

Una persona è stata denunciata per detenzione di droga ai fini di spaccio, nell’ambito del servizio straordinario di controllo effettuato giovedì scorso dai Carabinieri della Compagnia di Copparo, assieme ai colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri di Ferrara e del Nucleo carabinieri forestale di Ferrara. Tra gli scopi dell’attività, che ha interessato i territori comunali di Copparo e Riva del Po e si è concentrata nei luoghi frequentati da giovani (come parchi, stazioni dei pullman e istituti scolastici), il contrasto dei reati in materia di stupefacenti. In particolare, controlli specifici sono stati svolti alla stazione degli autobus di Copparo, dove i militari, affiancati dall’unità cinofila dei carabinieri di Torreglia (nel Padovano), hanno sorpreso un passeggero in possesso di droga. Vedendo gli uomini in divisa, il cinquantenne, domiciliato a Ferrara, ha mostrato un atteggiamento nervoso e ciò ha subito insospettito i militari che hanno deciso di procedere con un’ispezione. Nascosti in uno zaino, gli sono stati trovati venti grammi di marijuana e cinque di hascisc. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciatoper detenzione di droga ai fini di spaccio. Non sono mancati, inoltre, i controlli della circolazione stradale nelle frazioni dei centri abitati interessati, dove i carabinieri hanno rilevato infrazioni al Codice della strada con un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza.