Turismo, ancora un più. Aumentano gli stranieri

Altri dati positivi nell’ambito del turismo a Ferrara, città che si attesta come terza in Regione tra i capoluoghi di Provincia per aumento di affluenze turistiche nel periodo gennaio-aprile 2025. Crescono inoltre gli stranieri che scelgono come meta la città estense: +7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo le pubblicazioni dei dati da parte della Regione Emilia Romagna, gli arrivi (turisti) nel primo periodo dell’anno per Ferrara sono del 2,1% rispetto al 2024, mentre i pernottamenti aumentano del 3,1% rispetto all’anno scorso, rispetto a una media regionale rispettivamente del +2,2% e 1,7%. Tra i capoluoghi di provincia, Ferrara si aggiudica il terzo posto tra gli aumenti, anticipata solo da Modena (+10,2% come arrivi e 11,8% sui pernottamenti) e da Bologna (+7,9% di arrivi e 7,5% sui pernottamenti).

Se i turisti italiani che hanno scelto Ferrara sono 57.683 nel primo quadrimestre, sono 19.195 quelli che provengono dall’estero (+7% rispetto allo stesso periodo nel 2024), per un totale di 76.878 arrivi. Quanto ai pernottamenti, si superano le 165mila presenze da gennaio ad aprile 2025, di cui 116.394 italiane e 48.719 straniere.

"Il turismo a Ferrara continua a crescere, e ora lo confermano anche questi importanti dati pubblicati dalla Regione. Una ulteriore riprova, che sottolinea quanto già era emerso dai nostri dati derivanti dalle tasse di soggiorno del primo trimestre del 2025 che, se confrontati con lo stesso periodo dello scorso anno - anno record in cui abbiamo superato le 500 mila presenze turistiche -, erano in aumento del 4%. Ferrara non è più una meta di passaggio, ma sta diventando una destinazione designata dal turista anche per soggiorni più lunghi, e - importante novità - anche dai turisti che vengono dall’estero. Tutto questo non è che il risultato di scelte strategiche attuate nel settore turistico dall’Amministrazione comunale, su cui il Comune continua a investire sia dal punto di vista della promozione che della valorizzazione del nostro patrimonio e delle nostre eccellenze. Un ringraziamento va anche agli operatori turistici per gli ottimi risultati che stiamo di volta in volta raggiungendo", ha detto l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini.