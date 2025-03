Un algoritmo che studia i fenomeni complessi. Dal Fis un premio per un matematico Unife

Viviamo in un mondo sempre più complesso, dove fenomeni apparentemente diversi, come il clima, le epidemie, il traffico, l’economia e persino la diffusione delle opinioni sui social media, sono regolati da dinamiche interconnesse, spesso non analizzabili tramite strumenti convenzionali. Il progetto Adamus di Unife nasce per affrontare questa sfida, sviluppando nuovi strumenti matematici capaci di descrivere, analizzare e prevedere fenomeni complessi con maggiore precisione ed efficienza.

Attraverso l’uso di algoritmi innovativi, intelligenza artificiale e tecniche di ottimizzazione, Adamus si propone di migliorare la comprensione di tali sistemi ed affrontare le sfide del futuro. Tale progetto è valso la vittoria dell’Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza (Fis) a Lorenzo Pareschi (foto), professore di Analisi numerica del dipartimento di Matematica e Informatica e Chair of applied mathematics all’Università Heriot-Watt di Edimburgo.

Il finanziamento è stato l’unico assegnato a un ricercatore dell’ambito matematico in tutta Italia in tale categoria, per un valore di due milioni di euro. Istituito dal ministero dell’Università e della Ricerca, il Fis sostiene la ricerca di base d’eccellenza in Italia e si ispira ai programmi europei Erc. Strutturato su tre livelli, il programma adotta un processo di selezione altamente competitivo, articolato in più fasi, per garantire il finanziamento alle proposte scientificamente più meritevoli.