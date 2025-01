Dal punto di vista personale, come amministratore: quali buoni propositi per l’anno nuovo? "Oggi – risponde il primo cittadino – è il mio compleanno, una data perfetta per i bilanci. Da ingegnere quale sono (nel 2005, Alan Fabbri si è laureato in Ingegneria dei Materiali, con una tesi in ’Materiali polimerici’ dal titolo ’Caratterizzazione termica, meccanica e reologica di miscele polimeriche ternarie a base di PVC ed elastomeri poliolefinici’, ndr) mi sento di dire che, più che i buoni propositi, parlano i fatti e i numeri, come i milioni di euro intercettati a livello europeo e nazionale che possiamo reinvestire sul territorio ferrarese migliorando servizi e infrastrutture, il tutto senza gravare sulle casse comunali. In più, il 16 gennaio prossimo, quindi pochi giorni prima della Giornata della Memoria, installeremo le prime pietre d’inciampo per ricordare i nostri concittadini ebrei deportati nei campi di concentramento nazisti e mai più tornati nelle proprie case. Queste pietre – continua Fabbri – sono ormai ovunque in Europa. Mancava Ferrara, ora anche la nostra città farà parte di questo ampio progetto di memoria collettiva. Non è un buon proposito ma un auspicio al quale credo: per il 2025 mi auguro ci sia un dialogo più costruttivo con la minoranza, per il bene della città. Le sfide, soprattutto sul tema del lavoro, sono molte. Bisogna lavorare su questo".

re. fe.