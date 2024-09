Un tour tra le periferie: "Riparte da San Martino il progetto di ascolto. Noi vicini ai residenti"

Un’attenzione e confronto con i cittadini dei territori del forese. Nella mattinata di sabato 21 settembre a San Martino prenderà il via ‘ancora...con le frazioni’, il nuovo progetto dell’amministrazione comunale per dare continuità al progetto di ascolto dei cittadini di quelle zone, portato avanti dal 2021 al 2023. Il progetto, sorto su impulso dell’assessore con delega alle frazioni Nicola Lodi, consiste in una serie di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. I dettagli e il programma degli incontri è stato presentato ieri mattina nella residenza municipale, presente l’assessore con delega alle frazioni Nicola Lodi e gli operatori del Servizio Relazioni con i cittadini e il territorio del Comune di Ferrara.

"Il progetto si evolve – spiega Lodi –. Per questa serie di incontri abbiamo pensato a nuove modalità di ascolto e restituzione di ciò che abbiamo fatto durante il primo mandato. C’è ancora molto lavoro da fare, ed è per questo che vogliamo impegnarci ad ascoltare tutti, a spiegare ai residenti quali interventi siano realizzabili e quali no, a far capire loro le tempistiche della macchina comunale. Con l’avvento di Municipium, poi, tutti possono presentare le proprie idee e segnalazioni, ma cinque anni fa abbiamo fatto una promessa che vogliamo continuare a mantenere: stare tra i cittadini e avere con loro un rapporto diretto. Anche per questo motivo torniamo sul territorio, per continuare un bellissimo percorso fatto di ascolto, condivisione e partecipazione".

I nuovi incontri sono stati pensati e programmati tenendo conto anche delle esigenze dei lavoratori e organizzati dunque in nuove fasce orarie affinché siano partecipati da tutti i residenti. Il progetto durerà fino alla fine del 2025, in modo tale da consentire agli uffici preposti di raggiungere tutte le 51 frazioni del territorio comunale. Le prime tappe a settembre saranno a San Martino sabato 21 e San Bartolomeo in Bosco sabato 28, che interesserà anche i residenti di Spinazzino. I due incontri si svolgeranno rispettivamente in piazza Berlinguer e in via Cervella, durante i mercati settimanali, a partire dalle 9.30. La terza tappa è prevista, invece, martedì 8 ottobre a Codrea, al circolo Arci.

Poi ancora, martedì 22 ottobre sarà il turno di Fondoreno e Borgo Scoline, dove i residenti potranno incontrare i responsabili del Comune nei locali della scuola di Fondoreno. Nel mese di novembre gli appuntamenti saranno due: martedì 5 sarà il turno di Gaibanella, Sant’Egidio e Gaibana, nei locali della scuola primaria di Gaibanella, martedì 19 appuntamento a Boara, al Centro di Promozione Sociale "La Ruota". L’ultima tappa prevista per il 2024 si terrà il 5 dicembre nella delegazione comunale di Porotto per i residenti di Porotto e Cassana. Fatta eccezione per San Martino e San Bartolomeo in Bosco, tutti questi incontri si terranno alle 21.