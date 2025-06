Una firma per tutelare il made in Italy

Sarà ancora piazza Savonarola, a Ferrara, il punto focale della raccolta firme della proposta di legge europea presentata da Coldiretti per ottenere l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine per tutti i prodotti alimentari, in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Dalle 8.30 alle 12.30, muniti di un documento di identità personale (carta di identità cartacea o elettronica o passaporto) sarà possibile per tutti i cittadini di un Paese Ue, sottoscrivere la proposta di Coldiretti di modifica del cosiddetto codice doganale che oggi permette pratiche non corrette in merito alla vera origine degli alimenti coltivati o allevati in un determinato Paese. Oggi i gazebo gialli di Coldiretti attendono i cittadini in piazza Savonarola angolo fossato del Castello Estense, che potranno anche ricevere un piccolo omaggio, una piantina di basilico, a suggello del supporto in questa iniziativa che vede dalla stessa parte i produttori agricoli ed i consumatori. Il prossimo appuntamento sarà ancora in piazza Savonarola venerdì 20 giugno, oltre che nei mercati coperti di Campagna Amica di Grisù e di Via Montebello 43 ed in tutti gli Uffici dell’organizzazione agricola.