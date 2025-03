Una visione dissacrante della nostra società. I collage di Bonazza

Riprendono dopo la pausa invernale le mostre alla Idearte Gallery di via Terranuova 41. La galleria è gestita dall’associazione culturale Ferrara Pro Art. Oggi alle 18, con una presentazione dello storico dell’arte Lucio Scardino, si terrà il vernissage della mostra personale di Matteo Bonazza. L’artista, che vive e lavora a Ferrara, presenta una serie di lavori su carta e cartoncino in cui il collage viene mischiato, attraverso varie tecniche non solo pittoriche ma anche letterarie, per creare immagini complesse da cui traspare una personale visione della società contemporanea in un clima dissacrante.