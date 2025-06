Unife, nuovo consiglio. L’exploit della lista Azione: "Più votata dagli studenti"

Come nel 2022, il Consiglio nazionale degli studenti universitari ha da poco nominato il suo organo costitutivo di rappresentanza degli studenti, tramite gli scrutini ufficiali che si sono tenuti tra il 14 e il 15 maggio 2025. Con grande soddisfazione e un pizzico di consapevolezza, Azione Universitaria Ferrara ha conquistato la prima posizione come lista di Ateneo, mantenendo un largo distacco dalle altre associazioni. Un risultato certificato anche dai 652 studenti che hanno votato per la lista, su un’affluenza totale di 1.306 studenti su tutto il territorio ferrarese. Di certo un traguardo di cui poter essere fieri, come ha specificato anche il presidente del Consiglio Studenti Ludovico Nanetti: "Da soli rappresentiamo il 50% degli studenti qui a Ferrara e di questo sono davvero orgoglioso, anche perché nelle elezioni nazionali si può votare solo fisicamente e questo obbliga un coinvolgimento maggiore degli studenti. Grandi risultati anche nella circoscrizione Nord-Est, dove con 596 voti siamo la terza realtà più votata di Azione Universitaria, arrivando dietro solo agli Atenei di Bologna e Padova. Cerchiamo di lavorare in maniera pragmatica e concreta, senza fare polemiche ridondanti. Questo piace agli studenti e continua a premiarci". Con uno sguardo al passato, il vicesindaco Alessandro Balboni ha voluto celebrare i risultati ottenuti: "Cerco sempre di essere presente alle iniziative che vedono protagonista l’Università di Ferrara e per questo mi congratulo per lo straordinario traguardo raggiunto in queste elezioni nazionali universitarie con Azione Universitaria, associazione dove peraltro ho cominciato la mia carriera nel mondo politico. È un bene vedere questa preferenza netta, perché significa che il vostro lavoro è apprezzato e che la scelta del Comune di puntare sul dialogo con i giovani sta effettivamente funzionando. In più aggiungo che Ludovico è stato il candidato più votato a pari merito di tutta la circoscrizione Nord-Est, se si guarda solo l’Ateneo di appartenenza, pareggiando i voti dei candidati degli Atenei di Bologna e Padova". Non a caso ci sono state delle dinamiche che hanno constatato la rilevanza di questo obiettivo raggiunto, raccolte nel resoconto di dati esposto dall’esecutivo nazionale di Azione Universitaria Gianpaolo Zurma: "Questa associazione, di fatto, ha dominato le elezioni nazionali di quest’anno, raggiungendo non solo grandi risultati nella circoscrizione Nord-Est, ma anche a livello nazionale. In effetti bisogna dire che Azione Universitaria Ferrara è una delle realtà più in crescita, specie nel proprio Ateneo".