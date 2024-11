Università della terza età, ricominciano le lezioni in biblioteca

Non è mai troppo tardi per ricominciare a studiare: è proprio tenendo presente questo spirito che sono nate le università della terza età. Negli ultimi anni si sono diffuse ed affermate un po’ ovunque come servizio culturale, sono rivolte a tutte quelle persone che in passato non hanno avuto l’occasione di studiare o che hanno dovuto abbandonare gli studi per svariati motivi e, quindi, che hanno voglia di rimettersi in gioco. A Ostellato le lezioni cominciano oggi pomeriggio alle 15 negli spazi della biblioteca comunale "Mario Soldati", l’ingresso è aperto a tutte le fasce d’età e sarà gratuito. Ci sono otto indirizzi di studio. Il primo appuntamento è il più atteso: "Ostellato archeologica, da Spina al mondo romano". Nella terza età è fondamentale tenere via la propria mente con attività culturali e non solo. La lezione sarà tenuta dall’archeologo Marco Bruni, direttore del Museo del Delta Antico. Info: 0533-6804469.