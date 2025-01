"Vado a Coca Cola. E mi tocca guidare"

Laura Fongaro, una ragazza, si dice contraria al giro di vite. "Credo che le multe siano diventate eccessive, ci sono casi in cui magari chi non beve mai per una volta sorseggia un bicchiere di troppo e così rischia. Qualche disposizione andrebbe rivista. Anche se di base sono d’accordo anche perché io sono tra quelle che non beve quando esce. Ordino Coca Cola, quindi non mi coinvolge più di tanto. Quando si esce magari sono tra quelle che guida se qualcuno ha bevuto anche una birra o non si ritiene sicuro. Io sono convinta della giustezza della scelta di non bere. E’ importante capire e essere responsabili quando si esce con gli amici, credo che la consapevolezza sia la strada più corretta da seguire per limitare gli eccessi".